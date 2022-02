Lidl GB

Lidl-Manager Alan Barry geht zurück Irland.

Lidl GB hat einen neuen Entwicklungschef. Er tritt die Nachfolge von Alan Barry an, der in eine ähnliche Funktion nach Irland zurückkehrt. Ende Januar eröffnete der Discounter sein neues Hauptquartier in London.

