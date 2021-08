Der personelle Umbau in der Schwarz-Gruppe erstreckt sich auch auf Lidl in Großbritannien. Der dortige Finanzchef geht zurück nach Deutschland. Das zieht Berichten zufolge auch Veränderung in der Geschäftsleitung in London und eine neu geschaffene Position nach sich.

Der personelle Umbau in der Schwarz-Gruppe erstreckt sich auch auf Lidl in Großbritannien. Der dortige Finanzchef geht zurück nach Deutsch