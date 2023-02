IMAGO / Panthermedia

Lidl-Filiale in Prag in Tschechien.

Lidl in Tschechien bekommt zum ersten Mal seit 14 Jahren einen neuen Chef. Dadurch kommt es auch in der slowakischen Lidl-Niederlassung zum Chefwechsel.

Ab dem 1. April hat Lidl in Tschechien einen neuen CEO: Adam Miszczyszyn übernimmt nach nur 10 Monaten an der Spitze des Discounters in