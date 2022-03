Mediamarkt hat in Österreich einen neuen Länderchef. Der Manager verfügt über Erfahrungen in internationalen Handelsunternehmen. Zuletzt verantwortete er das Geschäft des Elektro-Spezialisten in Polen.

