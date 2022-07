Ocado Retail

Melanie Smith will sich neuen Herausforderungen stellen.

Beim britischen Tech- und E-Food-Unternehmen Ocado Retail bahnt sich ein Wechsel in der Top-Etage an. Die derzeitige Geschäftsführerin, die maßgeblich an der Gründung des Joint Ventures mit Marks & Spencer beteiligt war, verlässt das Unternehmen nach drei Jahren an der Spitze.

Beim britischen Tech- und E-Food-Unternehmen Ocado Retail bahnt sich ein Wechsel in der Top-Etage an. Die derzeitige Geschäftsführerin, die