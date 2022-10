Nachdem Lehel Salat als Projektleiter knapp 100 Real-Märkte umgeflaggt hat, setzt er seine Karriere in Rumänien fort.

Kaufland hat einen neuen Geschäftsleiter Vertrieb in Rumänien und Moldau. Der Manager ist dort gut bekannt. Er kehrt von der Konzernzentrale in Neckarsulm an seine frühere Wirkungsstätte zurück.

