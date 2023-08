, der derzeitige Marketing- und E-Commcerce-Chef bei Denner, soll künftig die Marketingkommunikation der neuen Einheit übernehmen.übernimmt das Ressort Operations. Er leitet derzeit den Bereich Logistik in der Region Ostschweiz.soll das Finanzressort leiten. Bislang war er als Leiter Stab Marketing des MGB angesiedelt.Damit schreite die Gründung der neuen Einheit, in der die Gruppe ihr Supermarktgeschäft stärker bündeln will, planmäßig voran, wie es von Migros heißt.Mit der neuen Einheit will die Schweizer Handelsgruppe im zuletzt schwächelnden Supermarktgeschäft wieder zulegen und auch Produkte günstiger anbieten. "Ich freue mich sehr, dass wir aus verschiedenen Bereichen der Migros-Gruppe sehr kompetente Kolleginnen und Kollegen für die Geschäftsleitung der MSM gewinnen konnten", sagt der neue MSM-CEO Peter Diethelm über sein künftiges Team.