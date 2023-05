Privat

Nils Schirmer verantwortet den Einkauf bei World of Sweets.

World of Sweets hat nach einer Umstrukturierung die neu geschaffene Position des Einkaufsleiters besetzt. Der Verantwortliche war in den vergangenen Jahren im Shopping-Bereich am Flughafen München tätig.

Nils Schirmer ist neuer Einkaufsleiter bei World of Sweets. Der 45-Jährige habe die Position bereits zum 1. April übernommen, teilte der Onl