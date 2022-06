Die Zentrale Koordination Handel-Landwirtschaft hat auf ihrer Mitgliederversammlung zwei weitere Mitglieder in den Vorstand berufen. Die Dialogplattform der Akteure in der Lebensmittelkette will sich künftig stärker auf Kernthemen fokussieren.

Die Zentrale Koordination Handel-Landwirtschaft hat auf ihrer Mitgliederversammlung zwei weitere Mitglieder in den Vorstand berufen. Die Dialogplattf