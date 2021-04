Purpose Ranking dm, Rewe und Lidl punkten mit Glaubwürdigkeit

Marken müssen eine Haltung sowie noble Ziele haben und nicht nur bloß für Umsatz sorgen. Was vor einigen Jahren noch als naive Träumerei abgetan worden wäre, wird heute auch in den Chefetagen des LEH ernst genommen, wie das Ranking der "Most Purpose Credible Brands" zeigt.

