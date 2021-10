LZ

Top 25 Onlineshops Deutschland 2021

Das Ranking der 25 größten Onlineshops in Deutschland führt Amazon mit einem E-Commerce-Umsatz in Höhe von fast 13,9 Milliarden Euro an. Dahinter folgen der Hamburger Generalist Otto.de und der Modehändler Zalando. Das Ranking ist ein Auszug aus dem vom EHI erstellten Top-1000-Liste deutscher E-Commerce-Plattformen.

