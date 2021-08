LZ

Top 50 Lebensmittelhandel Europa 2021

Die Schwarz-Gruppe bleibt der umsatzstärkste Lebensmittelhändler auf dem Kontinent. Gleich drei weitere deutsche Händler finden sich ebenfalls in den Top 5 wieder. Der gemeinsame Umsatz der 50 größten Player in Europa wird im Jahr 2021 nach einer Prognose der Analystengruppe Edge by Ascential auf 1,34 Billionen Euro ansteigen.

