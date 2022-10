LZ

Top 50 Lebensmittelhandel Europa 2022

Das alljährlich von Edge by Ascential erstellte Ranking zeigt die 50 größten Lebensmittelhändler Europas gemäß deren Umsatzprognosen für das volle Geschäftsjahr 2022. Die dargestellten Erlöse werden in brutto ausgegeben und gelten inklusive aller Vertriebslinien der Händler in Europa.

Das alljährlich von Edge by Ascential erstellte Ranking zeigt die 50 größten Lebensmittelhändler Europas gemäß deren