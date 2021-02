Lockdown bis 7. März Unitex-Händler wollen auf Schadensersatz und Wiedereröffnung klagen

Der Einkaufsverbund Unitex will gemeinsam mit der Kanzlei Nieding+Barth rechtlich gegen die Verlängerung des Shutdown vorgehen. Ein Eilantrag auf Wiedereröffnung der Geschäfte in Bayern und weiteren Bundesländern ist in Arbeit. Die Kosten des Verfahrens trägt die Unitex zusammen mit ihren angeschlossenen Händlern.

"Es gibt keine belastbare Grundlage, dass Läden un