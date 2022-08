Mathias Himberg

Aldi-Filialen sind in Spanien nach einem einfachen Prinzip rational eingerichtet.

Aldi Nord will in den nächsten Jahren in Spanien kräftig expandieren und zu Wettbewerbern wie Lidl und Mercadona aufschließen. Mit welchem Konzept das gelingen soll, zeigt die Filiale an der Gran Via in Barcelona – und wirft dabei ein paar Fragen auf.

Aldi Nord will in den nächsten Jahren in Spanien kräftig expandieren und zu Wettbewerbern wie Lidl und Mercadona aufschließen. Mit we