Carsten Milbret

Im neuen Famila in Ahrensburg bei Hamburg können die Kunden aus jeweils 400 Sorten Käse und Wurst wählen.

Der bislang größte Famila-Neubau in Ahrensburg will seinen Kunden ein echtes Einkaufserlebnis bieten. Auf insgesamt 5300 qm hat Bartels Langness doppelt so viel Frische platziert wie im Vorgängermarkt. Ein Highlight ist die große Fischstation mit Bistro und Aquarium in der Vorkassenzone.

