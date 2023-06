Rusta

Kurz vor der Kasse können sich die Kunden mit Snacks eindecken. Dabei setzt Rusta auf schwedische und internationale Markenartikel.

In Kerpen hat der schwedische Nonfood-Discouter Rusta international seinen 200. Markt und zugleich die achte Filiale in Deutschland eröffnet. Der Händler verkauft Home Decor und Saisonartikel, kombiniert mit Schnelldrehern wie Drogeriewaren, Tiernahrung und Snacks. Und das alles im Ikea-ähnlichen Look.

Nonfood-Discounter: Rusta will in Deutschland wachsen