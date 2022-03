Thomas Schindel

Ein Kompetenzfeld von Wasgau ist die Weinabteilung mit viel regionaler Ware, allein 650 von insgesamt 900 Produkten stammen aus der Pfalz.

Der Pfälzer Lebensmittelhändler Wasgau zeigt am neuen Standort in Landau, wie er sich den idealen Markt vorstellt. Vor Ort beweist das Unternehmen, dass sich auch Regiebetriebe gut den örtlichen Gegebenheiten anpassen können. Ambiente und Sortiment wirken an einigen Stellen besonders, aber nie abgehoben.

