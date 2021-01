Übernahme Kaufland will bis Mai 26 Real-Häuser umflaggen

Kaufland will bis Mai 26 Real-Häuser umflaggen

Kaufland hat in einem Schreiben an Lieferanten weitere 13 Märkte bekannt gegeben, die auf das Kaufland-Format umgebaut werden. Damit werden schon insgesamt 26 Real-Häuser unter Kaufland firmieren. Einkaufschef Schopper weist bereits auf die gute Potenzial-Ausschöpfung des Formats hin.

Kaufland teilt in einem Schreiben an die Lieferanten die Standorte mit, die in den kommenden drei Mo