Übernahme Oetker bestätigt Flaschenpost-Deal

Die Oetker-Gruppe hat ihr Interesse an der Übernahme des Getränkelieferdienstes Flaschenpost bestätigt. Der künftige Vorstand des neuen Unternehmens soll sich aus Führungspersonen beider Lieferdienste - Flaschenpost und Durstexpress - zusammensetzen. Auch an den jeweiligen Zentralen in Münster und Berlin will das Unternehmen nach eigenen Angaben festhalten.

