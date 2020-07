Brief an Oberbürgermeister Karstadt Kaufhof sieht keine Chance für weitere Rettungen

Brief an Oberbürgermeister

Das war es dann wohl: Galeria Karstadt Kaufhof macht den Oberbürgermeistern von Städten mit Schließungsstandorten keine Hoffnung mehr, dass der Betrieb dort doch noch weitergehen könnte. Das schreibt die Unternehmensleitung in einem Brief, der dem LZ-Schwestertitel TW vorliegt. In dem Papier werden auch Parameter genannt, die für die Schließungen entscheidend waren.