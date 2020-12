Online-Business Kraft Heinz will europaweit Mahlzeiten ausliefern

Kraft Heinz will europaweit Mahlzeiten ausliefern

Nach einem erfolgreichen Test in den Niederlanden will der Ketchup-Hersteller Kraft Heinz Medienberichten zufolge die Fertiggerichte seiner Eigenmarke Honig auch in anderen europäischen Ländern direkt zum Verbraucher liefern.

Während der ersten Coronawelle startete Kraft Heinz die Hauslieferung frischer Fertiggerichte seiner Eigenmarke Honig in den Niederlanden. Das berichtet