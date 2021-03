Getreu dem Markengrundsatz „Von Bartendern für Bartender“ hat das Berliner Unternehmen Thomas Henry seine Tonic-Range um eine neue Variante erweitert: Thomas Henry Botanical Tonic. Bei der Kreation beraten und unterstützt haben namhafte Bartender*Innen der deutschen Bar-Szene, u. a. Maria Gorbatschova (Green Door Bar, Berlin) und Karim Fadl (Bar Tausend, Berlin).

Über Thomas Henry Seit 2010 steht der Name Thomas Henry Pate für ein junges Berliner Unternehmen und seine Auswahl an Premium-Fillern. Das Portfolio folgt dem Ruf nach mehr Vielfalt und bietet den Protagonisten*Innen auf beiden Seiten der Bar hochwertige, anspruchsvolle Produkte in einem einzigartigen Design. Das Sortiment beinhaltet zehn Sorten, aufgeteilt in drei Kategorien: Die Spicy-Range umfasst die scharfen Bar-Klassiker Spicy Ginger und Ginger Ale, die Tonic-Range die Tonic-Variationen Tonic Water, Cherry Blossom Tonic, Bitter Lemon und ab März 2021 Botanical Tonic und Dry Tonic. Vervollständigt wird das Portfolio von den Bar-Sodas Wild Berry, Soda Water und den Limonaden Mystic Mango und Pink Grapefruit. Mehr Informationen und Drink-Rezepte mit und ohne Alkohol unter www.thomas-henry.de

Das neue Thomas Henry Botanical Tonic überzeugt durch seine ausgewogene Geschmackskomposition und ein harmonisches Frische-Süße-Verhältnis. Heimische und mediterrane Blüten-, Kräuter- und Fruchtnoten treffen auf eine angenehme und milde Bitterness des Chinins. Auch bedienen insbesondere Schlehe und Fichtennadel die immer größer werdende Nachfrage zum Thema Regionalität.Nicht zuletzt machen gerade Schlehe, Holunder und Fichtennadel, kombiniert mit natürlichem Tonic-Aroma, sowie Rosmarin- und Wacholder-Destillat dem Namen Botanical Tonic alle Ehre. Unterm Strich also ein Tonic, das sich ideal für einen Gin & Tonic mit floralen und leichten Gins eignet – und ebenso gut für die aktuell sehr beliebten leichteren Aperitif-Drinks mit Wermut oder anderen Low-ABV-Spirituosen, also Cocktails mit niedrigerem Alkoholgehalt, funktioniert.Mit 7,9 g Zucker auf 100 ml ist das neue Tonic leicht kalorienreduziert und eine ideale Ergänzung zum Tonic-Klassiker Thomas Henry Tonic Water, das mit seiner eher herben und bitteren Note gut zu allen Gins passt.„Als Experte für Premium-Filler ist es uns wichtig, sowohl den sich kontinuierlich weiterentwickelnden Anforderungen der Gastronomie gerecht zu werden als auch mit neuen Produkten und Drink-Ideen aktiv auf das Konsumverhalten der Verbraucher*Innen zu reagieren“ so Sigrid Bachert, Geschäftsführung Marketing & Sales. „Die neue Tonic-Variante ergänzt perfekt unser Portfolio rund um den vielseitigen Allrounder Thomas Henry Tonic Water mit herber Bitternote.“Thomas Henry Botanical Tonic ist ab März in allen verfügbaren Gebindeformaten im Getränkefachgroßhandel, in Spirituosen-Fachgeschäften und im ausgewählten Einzelhandel erhältlich, wo es Thomas Henry Elderflower Tonic ablöst.