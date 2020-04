Mit Sheba® Perfect Portions™ wird das Shopper Bedürfnis nach Portionierung des Katzenfutters bedient. Futterreste werden vermieden, und zu jeder Mahlzeit kann der Katze eine frische Portion angeboten werden.

Knicken, öffnen und frisch servieren

Frische und Convenience sind Verbrauchern nach wie vor sehr wichtig – auch, wenn es um ihre Haustiere geht, die zumeist wie ein Familienmitglied behandelt werden.Sheba® macht die tägliche Situation der Fütterung zu einem ganz besonderen Erlebnis zwischen Katzen und ihren Besitzern. Denn Katzenhalter wissen genau, was ihre vierbeinigen Mitbewohner bevorzugen – nämlich mehrmals am Tag kleinere Portionen. Schließlich jagen Katzen in der Natur mehrmals am Tag eine kleine Beute, zumeist Mäuse. Sheba® Perfect Portions™ eignet sich somit ideal, um dem natürlichen Fressverhalten der Katze möglichst nahe zu kommen.Außerdem hat die Frische des Produktes eine immense Auswirkung auf die Futteraufnahme: Je weniger frisch der Napfinhalt, desto weniger frisst die Katze. Reste im Napf sehen schnell unappetitlich aus oder beginnen zu riechen. Portionieren ist demnach eine gängige Praxis. Umfragen zeigen, dass fast jeder Zweite bei der Fütterung portioniert, also weniger als eine Packung pro Mahlzeit verfüttert, und den Rest dann im Kühlschrank aufbewahrt, wodurch das Futter allerdings an Geschmack verliert.

Sheba® Perfect Portions™



Sheba® Perfect Portions™ gibt es in drei leckeren Varietäten in einer unwiderstehlichen Pasteten-Zubereitung mit Huhn, Lachs oder Rind – und ist erhältlich in einem Multipack mit sechs individuell frischeversiegelte Einzelportionen à 37,5 Gramm (UVP 2,39 Euro). Es kann als Alleinfutter, als Teil einer Mischfütterung oder als Zwischenmahlzeit gefüttert werden. Und das Handling ist denkbar einfach: knicken, öffnen und perfekt portionierte Einzelmahlzeiten frisch servieren. So ist jedes Mal ein frisches Mahl garantiert, und Futterreste sowie -verschwendung werden vermieden!



Bildergalerie: Sheba® Perfect Portions™ Varietäten

Sheba® Perfect Portions™ mit Huhn

Sheba® Perfect Portions™ mit Lachs

Kleine Portionen für großen Umsatz

Sheba® Perfect Portions™ bedient nicht nur die Bedürfnisse der Katzen und der Katzenhalter, auch der Handel profitiert, denn Sheba® Käufer sind sehr wertige Käufer: Sie geben beim Einkauf neben Tiernahrung im Schnitt 35 Euro für andere Warengruppen aus. Das sind über 20 Prozent mehr als beim durchschnittlichen Tiernahrungskäufer.Um diese wertigen Käufer anzusprechen, sollte Sheba® im Handzettel aktiviert werden, denn ein Drittel des Sheba® Promotion Umsatzes wird durch Gelegenheitskäufer erzielt. Sheba® eignet sich somit hervorragend, um Testkäufe durch Aktionen zu generieren.

Perfect Portions™ perfekt aktiviert

Neben dem Sheba® TV-Spot und Kampagnen auf Youtube, Facebook und Instagram wird Sheba® Perfect Portions™ auch am POS ordentlich aktiviert. Zusätzlich zu diversen Sampling- und Couponing-Aktivitäten wird es in ausgewählten Märkten Promotoren-Einsätze geben, die aufgrund der aktuellen Situation voraussichtlich im zweiten Halbjahr stattfinden werden.In der KW 30 starten außerdem „Die Sheba® Verwöhn-Wochen“. Dabei können die Shopper Perfect Portions™ testen und das Geld zurückerhalten. Ganz einfach Sheba® Perfect Portions™ und/oder Sheba® Craft Collection kaufen, Kassenbon hochladen und bis zu 5 Euro zurückerstattet bekommen!Mehr Informationen auf www.sheba.de