Rund zwei von drei Befragten konsumieren täglich Milchprodukte. Das zeigt der im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft erstellte Ernährungsreport 2019. Verzehranlass Nummer eins: das Frühstück. Wohl keine andere Marke bietet dafür ein so breites Portfolio wie Landliebe – für zu Hause und den Unterwegsverzehr.

Frische Landmilch, streichzarte Butter, cremiger Joghurt: Für viele Verbraucher gehören Milchprodukte zur ersten Mahlzeit des Tages. 40 Prozent aller Milchprodukte werden daher zum Frühstück konsumiert, 30 Prozent der Frühstücksprodukte wachsen.Wie kann eine Molkerei seine Handelspartner beim Category Management in der Weißen und Gelben Linie unterstützen? Wie lassen sich innovative Produktkonzepte erschaffen, die Trends aufnehmen? Welche Neuheiten erfüllen nicht nur bestehende Konsumbedürfnisse, sondern setzen ganz neue Kaufimpulse?Fragen wie diese treiben Guido Kühne an: Als Vertriebsgeschäftsführer bei FrieslandCampina Germany übernimmt er die Mittlerrolle zwischen dem Lebensmitteleinzelhandel und der unternehmenseigenen Produktentwicklung.„Nur so schaffen wir die berühmte Win-Win-Situation: Wenn wir unseren Handelspartnern Kategorie-Expertise anbieten und helfen, Trendthemen wie ‚Snacking‘ und ‚Genuss‘ zu besetzen, profitieren wir gemeinsam“, so Guido Kühne. Eine Strategie, die bei der wertschöpfungsstarken Flaggschiffmarke Landliebe bereits fruchtet: Trotz Verdrängungswettbewerb und begrenzter Regalflächen ist ihr Marktanteil in den vergangenen Monaten deutlich gewachsen, getrieben auch von Innovationen wie dem verzehrfertigen Power-Mix Landliebe Mein Morgen, Landliebe Mein Morgen Natur zum Selbermischen, den Landliebe Joghurt-Varianten mit verschiedenen Fettstufen oder dem Ausbau der beliebten Landliebe Landkäse Range.Guido Kühne: „Gerade bei Käse sehen wir angesichts des anhaltenden Snacking-Trends noch deutlich Luft nach oben.“ Die jüngste Antwort von FrieslandCampina Germany auf die steigende Nachfrage? Landliebe Käsedip mit knusprigen Brotsticks: Zwei Portionen enthält der handliche Multipack, perfekt für die Pause und für den kleinen Hunger zwischendurch. Der neue Landliebe Käsedip aus sanft-aromatischem Gouda ist auch ungekühlt haltbar und damit ideal für eine Mehrfachplatzierung im Markt, sowohl im Käseregal als auch außerhalb bei salzigen Snacks, im Convenience- oder Impulsbereich in der Kassenzone.„Die Kaufbereitschaft ist bei Verbrauchern vorhanden – auch in Premium-Preiskategorien“, weiß Guido Kühne. „Zumindest bei attraktiven Marken, impulsstarken Innovationen und lösungsorientierten Convenience-Produkten.“Jüngstes Beispiel hierfür ist die pfandfreie 250-Gramm-Kartondose („CartoCan“) aus nachwachsenden Rohstoffen, die ab Mai mit einer weiteren Landliebe Innovation in den Handel kommt. Das Convenience-Gebinde mit Landliebe Milch in den Sorten „Schoko“, „Milchkaffee“, „Vanille“ und Dunkle Schoko“ startet unter dem Motto „gut schütteln, gekühlt genießen!“.Ein weiterer Trend: Produkte, die Selbstbelohnung versprechen. Denn auch, wenn sich Konsumenten besser ernähren wollen, wenn sie vermehrt auf nachhaltige, regional erzeugte Produkte achten: Situativ wechseln sie zwischen ernährungsbewusstem Verhalten und dem Wunsch nach den kleinen Genussfreuden im Alltag.Wie mit Landliebe Meine Auszeit. Die tägliche Portion Puddingglück von Deutschlands bekanntester Dessertmarke gibt es in vier leckeren Varianten: in der einzigartigen Sorte „Milch“, dem Trendgeschmack „Kaffee“ und den beliebten Klassiker „Schoko“ und „Vanille“. Oder mit dem neuen 200-Gramm-Becher von Landliebe Milchreis mit dauerhaft 33 Prozent mehr Inhalt in den Sorten „Milchreis Traditionell“, „unterlegt mit Zimt“, „Schokolade“ oder „Apfel“.Guido Kühne: „Wir investieren kräftig in unsere Markenikone Landliebe – in der Produktentwicklung und mit flankierenden Marketingmaßnahmen, natürlich auf für den POS.“ Wie mit der aktuellen On-Pack-Promotion, die blumige Grüße verspricht: einfach Landliebe Frühstücksprodukte kaufen, Kassenbon mitnehmen und auf landliebe.de hochladen. Jeder Teilnehmer erhält einen Fünf-Euro-Rabattgutschein für den Blumen-Lieferservice bloomon. Außerdem gibt es bis zum 31. Juli 2020 täglich drei Blumen-Jahresabos zu gewinnen. Damit der Frühstückstisch noch schöner wird – mit Landliebe.