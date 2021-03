Die neuen Develey Soja-Dressings im To-Go-Format – erhältlich ab sofort – sorgen für fernöstliche Geschmackserlebnisse. Alle drei Sorten bestehen aus 100% natürlichen Zutaten.

75 ml-Beutel für eine praktische Handhabung

Produktdaten Develey Honig-Soja-Dressing Gebinde 75 ml Portionsbeutel Unverb. Preis (empf.) 0,79 € EAN von EVE 4006824007429 Develey Sesam-Soja-Dressing Gebinde 75 ml Portionsbeutel Unverb. Preis (empf.) 0,79 € EAN von EVE 4006824007443 Develey Limetten-Soja-Dressing Gebinde 75 ml Portionsbeutel Unverb. Preis (empf.) 0,79 € EAN von EVE 4006824007436

Das neue Honig-Soja Dressing von Develey im 75 ml Beutel

Das neue Limetten-Soja Dressing von Develey im 75 ml Beutel

Das neue Sesam-Soja Dressing von Develey im 75 ml Beutel

Aufmerksamkeitsstarkes Display sorgt für Sichtbarkeit am POS

Starke Aufmerksamkeit on- und offline

Frische Salate und bunte Bowls sind mittlerweile fester Bestandteil der schnellen Küche. Durch vielfältige Zutatenkombinationen lassen sich unendlich viele Kreationen zaubern. Für eine größere Auswahl beim Dressing sorgen die neuen Soja-Dressings von Develey in praktischer To-Go-Verpackung. Mit den Sorten Honig-Soja, Sesam-Soja und Limette-Soja lassen sich Salate und Bowls im Handumdrehen aufpeppen.Die einzigartige Rezeptur stammt aus der Fusion der Develey Dressing-Kompetenz mit der über 300 Jahre alten Sojasaucen-Tradition von Kikkoman. Das Ergebnis schmeckt nicht nur köstlich – es besteht zudem aus 100% natürlichen Zutaten. Alle drei Sorten sind laktosefrei. Die Sorte Limette-Soja ist sogar für die vegane Ernährungsweise geeignet.Die Soja-Dressings (UVP 0,79 €) ergänzen das Develey Portfolio mit den Sorten Essig & Öl, Balsamico, French, Honig-Senf, Gartenkräuter, Gartenkräuter laktosefrei, Joghurt und Joghurt laktosefrei im 75 ml-Beutel. Ob zum Picknick mit Freunden oder für den Lunch im (Home-)Office: Die Dressings kommen aufgrund ihrer praktischen und hygienischen Handhabung überall gut an.„Mit unseren Soja-Dressings setzen wir neue Impulse im Dressing-Markt“, sagt Carina Wanner, Marketingleiterin bei der Develey Senf & Feinkost GmbH. „Fernöstlich inspirierte Gerichte liegen absolut im Trend. Zu den angesagten Bowls und Salaten im To-Go-Geschäft passt der exotische Umami-Geschmack einfach perfekt. Dies zeigt das Umsatzwachstum auf dem Sojasaucen Markt mit 38%. Auch trägt Kikkoman mit 44% Umsatzwachstum und einem Marktanteil von 50% im Jahr 2020 maßgeblich dazu bei (Quelle: IRI, Sojasauce, LEH >= 200 qm (inkl. HD) + DM, 2020 vs. VJ).Unterstützt wird die Produkteinführung von aufmerksamkeitsstarken Aktionen am POS und online. Ein Gewinnspiel mit attraktiver Promotionsmechanik und auffälligem Display stärkt den Abverkauf: Mit jedem Kauf eines Develey Soja-Dressings können Verbraucher vom 1. April bis zum 31. Dezember täglich eine Koziol Lunchbox gewinnen und erhalten ein einmonatiges Gratistraining bei www.fitnessRAUM.de Zusätzlich zu einer reichweitenstarken Online-Kampagne spricht ein zielgruppengerechtes Kostproben-Sampling junge potenzielle Kundinnen und Kunden direkt an.