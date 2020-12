Vandemoortele startet das Jahr 2021 mit einem ganz besonderen Launch und stellt eine neue Brotrange vor: handwerklich, rustikal, natürlich und einmalig lecker.

Immer mehr Verbraucher legen Wert darauf, sich gesund zu ernähren. Dieser Trend spiegelt sich in einer steigenden Nachfrage nach traditionellen Broten mit Sauerteig, Urgetreide und Saaten wider. Mit 10 neuen Produkten erfüllt Vandemoortele genau diese Bedürfnisse.

Alle Produkte der neuen Range sind nach traditionellen Rezepturen hergestellt. Zudem enthalten sie Sauerteig, eine Vielfalt verschiedener Saaten und Körner und sind 100% pflanzlich/vegan. Durch ihren hohen Gehalt an Ballast- und Mineralstoffen sind die Produkte reich an essentiellen Nährstoffen und dienen als hervorragende Eiweiß- und Omega-3-Quelle. Vandemoortele hat sie in 4 Kategorien eingeteilt und diese jeweils auf unterschiedliche Verbraucheransprüche abgestimmt. Dies zeigt sich schon in der angebotenen Produktgröße. So gibt es neben dem klassischen Baguette, das in allen Kategorien erhältlich ist, auch halbe Baguettes und Brötchen, die Vandemoortele in den Sparten VOLLKORN, FIT und DINKEL anbietet.

VOLLKORN: vollmundig und gesund

FIT: hochwertig und kraftvoll

DINKEL: rein und ausgewogen

WEIZEN: einzigartig und lecker

Überzeugende Verkaufsargumente und köstlich-natürlicher Geschmack

Das „Voll“ in Vollkorn sagt alles. Es heißt, dass das Mehl aus dem vollen Korn, also aus allen wertvollen Bestandteilen des Korns gemahlen wird, inklusive Keimling und Kleie, die äußere Hülle eines Weizenkorns. Und genau diese Hülle enthält die wertvollsten Nährstoffe. Somit erfüllt Vollkornbrot perfekt die Ansprüche an eine gesunde und ausgewogene Ernährung.Die Produkte der Kategorie FIT enthalten neben Weizen- und Roggenmehl auch Mehl aus Gerste und Hafer. Für zusätzlichen Biss sorgen Saaten wie Leinsamen, Sesamkörner und Sonnenblumenkerne sowie Haferflocken und Sojaschrot. Genau diese kraftvolle Mischung macht Vandemoorteles Fit-Produkte so einzigartig.Dinkel ist eine alte Getreidesorte, eine Unterart von Weizen, mit dem gleichen nussigen Geschmack. Im Verlauf der letzten Jahre wurde Dinkel wiederentdeckt und erfreut sich stetig steigender Beliebtheit. Das Getreide gilt durch seinen hohen Anteil an Ballaststoffen und ungesättigten Fettsäuren als sehr bekömmlich. Der Geschmack des Dinkelmehls wird durch Chiasamen und Kürbiskerne abgerundet.Das Baguette dieser Kategorie ist mit seinem Dekorschnitt, der einer Kornähre gleicht, eine optische Bereicherung jeder Theke. Außen schön knusprig und innen angenehm locker und zart – so ergänzt es wunderbar die anderen kornigen Kategorien und ist genau richtig für die vielen Weißbrot-Fans.Mit der neuen Brotrange bietet Vandemoortele den Verbrauchern etwas für jeden Geschmack, jedes Alter und jede Gelegenheit. Durch den aktiven Sauerteig und die rein natürlichen Zutaten hebt sich das Sortiment aus der Masse ab und wird sicher viele Liebhaber finden. Eine äußerst vielversprechende Erweiterung jedes Sortiments.