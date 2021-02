Starker Start in die Salatsaison: Mit Natürlich GUT erweitert Marktführer Kühne ab April seine erfolgreiche Dressing-Range um eine innovative Linie – und bringt mehr Natürlichkeit in den Dressing-Markt.

Welche Neuheit bringt Kühne auf den Markt?

Kühne mischt den Dressing-Markt auf: Im April 2021 launcht die Nummer Eins für ungekühlte Dressings die neue, innovative Range. Das einzigartige Produktkonzept: Die ungekühlten Dressings in drei köstlichen Varianten bestehen– ganz ohne Aromen, Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Geschmacksverstärker, Süßungsmittel oder E-Nummern. Damit liefert der Experte überzeugende Argumente für die ernährungsbewusste, junge Zielgruppe, die sich mehr Natürlichkeit bei Dressings wünscht. Und auch mit der Sortendifferenzierung trifft Kühne den Geschmack der Konsumenten: So wird die Topseller Dressing-Sortefür Natürlich GUT mit feinen Wildkräutern (Kresse, Bärlauch, Sauerampfer) und Liebstöckel verfeinert. Scharfer Dijon-Senf und Blütenhonig verleihen der gefragten Varianteihre pikant-süße Note, während in der Sorteklassischer Balsamico auf die Trendfrucht Granatapfel trifft. Mit dem Produkt-Launch von Natürlich GUT in der 250-ml-Größe forciert Kühne starke Impulskäufe in der attraktiven Zielgruppe der 1- bis 2-Personenhaushalte. Außerdem zielt der Produkt-Benefit „natürliche Zutaten“ auch auf Shopper ab, die bisher zu Dressings aus der Kühlung greifen. Somit ist die neue Linie eine optimale Ergänzung des bestehenden Dressing-Sortiments , das neben der variantenreichen Klassiker-Range unter der jungen Subbrand ENJOY auch erfolgreich Zwei-Phasen-Vinaigrettes führt. Die drei Natürlich GUT Dressings sinderhältlich.

Was ist Konsumenten wichtig?

Bildergalerie: Neu von Kühne: Dressings mit 100 % natürlichen Zutaten

Das einzigartige Produktkonzept von Natürlich GUT: Die Dressings bestehen zu 100 % aus natürlichen Zutaten.

Den Launch von Natürlich GUT unterstützt Kühne mit einer bundesweiten Probier-Rabatt Aktion.

Den Launch von Natürlich GUT unterstützt Kühne mit einer bundesweiten Probier-Rabatt Aktion.

Der große Trend im Dressing-Segment:. Konsumenten wünschen sich Produkte mit natürlichen Zutaten, die zu ihrem steigenden Ernährungsbewusstsein passen. Gleichzeitig stehenin Form von Sortenvarianz sowie eine einfache undhoch im Kurs. Auch die Bevorratung mit haltbaren Produkten ist mittlerweile „neue Normalität“. Damit stehen die Aussichten gut für ungekühlte Dressings, wie auch die Käuferreichweite verrät: Im Vergleich ist diese mit 26 % deutlich höher als bei den gekühlten Varianten (20 %). Den Vorratsschrank befüllen Konsumenten dabei besonders gern mit– das nachhaltige Material wird beim Packaging klar bevorzugt. Die neue Natürlich GUT Range bedient diese vielfältigen Verbraucherwünsche gleichermaßen.

Welche Platzierung empfiehlt Kühne?

Ab März wachsen mit den steigenden Temperaturen und zunehmendem Salatverzehr auch die Absätze auf dem Dressing-Markt: Allein 39 % des Saisongeschäfts wird zwischen März und Juni umgesetzt. Fürempfiehlt Kühne dem Handel, Regale und Zweitplatzierungsflächen frühzeitig mit den neuen Natürlich GUT Dressings zu bestücken. Denn Verbraucher bevorraten sich zum Start der Saison und legen dabei Wert auf Abwechslung. Durch Vielfalt und prominente Zweitplatzierungen werten Einzelhändler ihre Sortimentskompetenz auf – einen zusätzlichen Umsatz-Push generieren attraktive POS-Aktionen. In der Obst- und Gemüseabteilung platziert regen die Displays zum Auftakt und während der Saison gezielt zu kaufanlass-bezogenen Verbundkäufen an.

Welche Aktionen plant Kühne für den Launch?

Ein echter Abverkaufsgarant unter den POS-Aktionen: Couponing. Das weiß auch Kühne als starker Partner des Handels – und aktiviert Shopper zum Launch von Natürlich GUT mit einerkönnen sich Shopper in allen teilnehmenden Märkten beim Kauf eines Natürlich GUT Dressings über 50 Cent-Probier-Rabatt an der Kasse freuen. Für gezielte Aufmerksamkeit am POS sorgen, eine direkte Mitnahme der Coupons ist hier oder am Regal möglich. Die einfache, gelernte Mechanik schafft hohen Anreiz für Probierkäufe – die überzeugende Produktqualität bindet die Erstkäufer und erhöht die Rotation am Regal.