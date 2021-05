Alkoholwerbung Hersteller erhöhen die Ausgaben in wichtigen Märkten

Hersteller erhöhen die Ausgaben in wichtigen Märkten

Die Produzenten von Bier und Spirituosen geben weltweit in den größten Schlüsselmärkten deutlich mehr Geld für Werbung aus. Besonders stark steigen die Ausgaben in Deutschland. Zwar wachsen auch die TV-Etats, doch vor allem fließt mehr Geld in digitale Werbung.

Die Werbeausgaben für Alkohol werden dieses Jahr in zwölf großen Schlüsselmä