Anteilsverkauf Laurens Spethmann trennt sich von Halo Foods

Das Traditionsunternehmen Laurens Spethmann hat seine Anteile an dem Riegelproduzenten Halo Foods aus UK verkauft. Der Lebensmittelhersteller will sich stärker auf seine Kernmärkte in Kontinentaleuropa fokussieren.

Die Laurens Spethmann Holding möchte sich laut eigenen Angaben stärker auf die Kernmärkte in Kontinentaleuropa konzentrieren und verkauft deshalb ihre Anteile am