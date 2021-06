Arbeitsniederlegungen NGG macht mit Warnstreiks Druck auf Frosta

Nach kurzen Arbeitsniederlegungen am Montag erhöht die Gewerkschaft NGG den Druck auf die Frosta-Geschäftsführung. Weil die Arbeitgeberseite noch kein Tarifangebot gemacht habe, streikt die Spätschicht des Werks in Bremerhaven am Dienstag.

