Ausbreitung in Niedersachsen Fast 70.000 Tiere werden wegen Geflügelpest getötet

Die Geflügelpest breitet sich in Niedersachsen immer weiter aus. Am Wochenende mussten in Betrieben in Vechta, Bakum und Garrel insgesamt knapp 70.000 Enten und Puten gekeult werden. Niedersachsenweit stieg die Zahl der betroffenen Betriebe damit auf 44.

