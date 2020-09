Aviko Rixona übernimmt Unilever verkauft das Pfanni-Werk

Unilever verkauft sein Pfanni-Werk in Mecklenburg-Vorpommern an den niederländischen Kartoffelprodukte-Spezialisten Aviko Rixona. Der künftige Eigentümer des Werks wird Auftragsfertiger für Unilever.

Der Unilever-Konzern stellt die Produkte seiner Marke Pfanni künftig nicht mehr selbst her. Das Unternehmen verkauft die Pfanni-Produktionsstätte in Stavenhagen an den nie