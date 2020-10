Backzutatenhersteller Finanzinvestor übernimmt Biovegan

Die Beteiligungsgesellschaft Finexx hat den Back- und Kochzutatenhersteller Biovegan übernommen. Der Investor will den Umsatz des Mittelständlers in 3 bis 5 Jahren verdoppeln. Finexx sieht Wachstumspotenzial in Deutschland und im Ausland.

Biovegan hat einen neuen Eigentümer. Der Finanzinvestor Finexx hat nach eigenen Angaben alle Anteile an dem Hersteller von Back- und Kochzutaten v