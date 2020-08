Beteiligung Emmi setzt auf Ziegenmilch

Der Schweizer Molkereikonzern Emmi erhöht seinen Anteil am niederländischen Verarbeiter Bettinehoeve. Damit baut Emmi sein Nischen-Sortiment weiter aus.

Emmi hat die Beteiligung am niederländischen Ziegenmilchverarbeiter Bettinehoeve von 60 auf 90 Prozent erhöht, das teilt der Schweizer Konzern in einer Pressemitteilung mit. Seit 2016 sei Emmi an dem Familienunternehmen beteili