Bilanz 2020 Deutsche Bierexporte nach Großbritannien steigen deutlich

Zwar nicht in den Pubs, aber dafür in den Supermärkten profitieren deutsche Brauer von der Bier-Nachfrage der Briten. Im Corona-Jahr 2020 schießen die deutschen Exporte ins Vereinigte Königreich um rund ein Viertel in die Höhe.

Auch dank der Corona-Krise haben deutsche Brauer ihre Verkäufe nach Großbritannien deutlich gesteigert. 2020 legten die Ausfuhren von al