Bilanz Henkel stimmt auf starkes Quartal ein

Nach vorläufigen Zahlen ist Henkel in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres doppelt so stark gewachsen wie Marktbeobachter geschätzt hatten. Insbesondere die Klebstoffsparte hat zu dieser Entwicklung beigetragen, so der Konsumgüterriese.

