Brauereiverkauf Es geht doch noch was beim Bier

Die Bierbranche leidet wie kaum eine zweite der Lebensmittelindustrie an Corona. Mit Lockdown und leeren Stadien fing die Leidenszeit an, machte im August kurz Sommerpause und setzt sich nun mit der bitteren Note eines hopfenbetonten Bieres fort.

Die ersten Brauereien melden wieder sinkende Fassbierabsätze. Und das liegt nicht allein am schlechten Wetter. In dem Maße, in dem die Infekti

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.