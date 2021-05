Coca-Cola Company CIO übernimmt neue Aufgaben im Konzern

Der derzeitige CIO bei Coca-Cola Deutschland wechselt in die Konzernzentrale. Dort wird er dem globalen "Offline to Online"-(O2O)-Team als VP New Ventures & Innovations angehören.

