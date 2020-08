Corona-Ausbruch Mehrere hundert Fälle in britischer Sandwich-Fabrik

Mehrere hundert Fälle in britischer Sandwich-Fabrik

In einer Sandwich-Fabrik in Großbritannien wurden fast 300 Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Betroffenen müssen in die Selbstisolation.

Nach einem Corona-Ausbruch in einer Sandwich-Fabrik in der englischen Stadt Northampton sind fast 300 Angestellte positiv auf das Virus getestet worden. Bei 79 Menschen hatte der staatliche Gesundheitsdienst NHS eine Ansteckung festg