Corona-Ausbruch Viele positive Tests auf Vion-Schlachthof

Einmal mehr greift das Coronavirus in einem Schlachthof um sich: In einem Betrieb, der zum Vion-Konzern gehört, sind nach Angaben der Behörden nun 63 Fälle bestätigt worden. Auch im Süden Deutschlands gibt es einen neuen Ausbruch.

Erneut hat es in einem großen Schlachthof in Niedersachsen eine größere Zahl von Corona-Infektionen gegeben. In dem Be