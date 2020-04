Corona-Krise Veltins befreit Gastronomen von Darlehensrückzahlungen : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Um ihren Gastro-Partnern in der Corona-Pandemie zu helfen, verzichtet die Brauerei Veltins für zwei Monate auf Rückzahlungen von Darlehen. Es gehe darum, die ausgebliebene Liquidität nicht weiter zu belasten, so Veltins-Generalbevollmächtigter Michael Huber.

In der Corona-Krise gehört die Gastronomie zu den besonders betroffenen Branchen. Nun hat das sauerländische Brauunternehmen C.&.A. Veltins zur Unterstützung seiner Gastro-Vertragspartner mit sofortiger Wirkung die Darlehensrückzahlung ausgesetzt. "Wir wollen Betrieben die notwendige Luft verschaffen und zu einer Erleichterung beim Neustart nach der Krise beitragen", kündigt Veltins-Generalbevollmächtigter Michael Huber in einer Pressemeldung an. Es gehe darum, die ausgebliebene Liquidität nicht weiter zu belasten, so Huber.



Die Gastronomen habe die volle Wucht der Corona-Krise getroffen, sodass die Einnahmeausfälle in den meisten Betrieben bei 100 Prozent liegen. Bis Ende Mai wolle man die Darlehenstilgungen stunden.

Vor kurzem hat das Brauunternehmen aus Meschede-Grevenstein ebenfalls Sofortmaßnahmen zur Liquiditätsstärkung des Getränkefachgroßhandels beschlossen.

imago images / ZUMA Press Mehr dazu Thema Die Coronavirus-Krise