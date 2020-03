Coronavirus Beiersdorf produziert Desinfektionsmittel : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Angesichts der Corona-Krise will Beiersdorf 500 Tonnen medizinisches Desinfektionsmittel herstellen. Die Produkte sollen öffentlichen Institutionen und Berufsgruppen beim Kampf gegen das Coronavirus helfen.

Beiersdorf mobilisiert nach eigenen Angaben sein europäisches Produktionsnetzwerk und startet die Herstellung von medizinischen Desinfektionsmitteln. Damit soll ein Beitrag gegen die Ausbreitung des Coronavirus geleistet werden.

Im ersten Schritt werden laut Pressemitteilung mindestens 500 Tonnen Desinfektionsmittel in den Produktionswerken in Hamburg, im sächsischen Waldheim und in Tres Cantos bei Madrid hergestellt. In enger Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden sollen diese Produkte an öffentliche Institutionen und Berufsgruppen gehen, die gegen das Coronavirus im Einsatz sind.





Schlagworte zu diesem Artikel: Desinfektionsmittel

Beiersdorf

Coronavirus