Covid-19-Ausbruch 31 Corona-Infektionen bei Westfleisch

Im Westfleisch-Werk in Hamm-Uentrop zeigten 31 Corona-Tests ein positives Ergebnis. 179 Mitarbeiter begaben sich daraufhin in Quarantäne, die Infizierten sind isoliert.

Wegen Corona-Infektionen sind beim fleischverarbeitenden Unternehmen Westfleisch zahlreiche Mitarbeiter in Quarantäne. Bei den täglichen Tests aller Beschäftigten seien in den vergangenen zwei Wochen in de