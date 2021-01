Covid-19-Ausbruch 55 Mitarbeiter eines Fleischbetriebs mit Corona infiziert

Das Coronavirus greift in einem Fleischbetrieb in Frechen um sich. 55 Beschäftigte haben sich bisher infiziert. Das Gesundheitsamt hat für alle Mitarbeiter in der Produktion eine Quarantäne angeordnet.

In einem fleischverarbeitenden Betrieb in Frechen bei Köln haben sich 55 Beschäftigte mit Corona infiziert. Am 28. Dezember sei bei einer der Mitarbeiterinnen eine Covid-19