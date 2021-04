Dauerhafte Listung Beyond Meat kommt landesweit in den LEH

Beyond Meat kommt landesweit in den LEH

Der US-Fleischersatzinnovator Beyond Meat zieht erstmals dauerhaft in die Regale des deutschen Einzelhandels ein. Zwei Jahre nach dem offiziellen Markteintritt ist Deutschland aber weiterhin ein Nachzügler im Vergleich zum europäischen Ausland.

Es ist so weit: Ab Frühjahr erhalten die Fleischersatzprodukte von US-Hersteller Beyond Meat permanent Einzug in die deutschen LEH-Regale. K