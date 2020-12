Deutschlandgeschäft Illy will Umsatz verdoppeln

Illy will Umsatz verdoppeln

Illy hat in Deutschland ambitionierte Wachstumsziele. Der italienische Kaffeeröster will seinen Umsatz in vier bis fünf Jahren verdoppeln. Belastet von der Corona-Krise erwartet das Unternehmen jedoch zunächst Einbußen. 2020 rechnen die Italiener mit einem deutlichen Umsatzrückgang und einer geringeren Profitabilität.

Giuseppe Taccari hat mitgeholfen das Auslandsgesc