Die 100 Sieger-Brands 2019 Discount macht Top-Marken

Gemeinsam mit der GfK hat die Lebensmittel Zeitung erneut die 100 Top-Brands der Konsumgüterbranche ermittelt. Viele "Top-Marken 2019" haben ihr Wachstum im Discount generiert. Mit Innovationen, die neue Werte glaubhaft transportieren und den Zeitgeist treffen, waren vor allem junge Marken erfolgreich.

Kaum drei Jahre am Markt, schon Top-Marke. Das ist dem Start-up Youcook mit seinen wertigen Fertigmahlzeiten gelungen. Den Megatrend "Gesundheit & Nachhaltigkeit" bedient die Elsdorfer Molkerei mit MeinQ ebenso wie Noa mit pflanzlichen Brotaufstrichen oder LikeMeat, nicht nur für Vegetarier. Sie thematisieren das zweite Feld für Erfolg: "Hedonismus, wo Spaß, Genuss und Gesundheit im Vordergrund stehen", sagt Robert Kecskes, Global Insights Director der GfK, die die Datenbasis für die Top-Marke liefert.

Doch sind unter den Champions auch Markenklassiker wie Barilla, Lindor, Hohes C oder Frosch. Sogar über zwei Millionen mehr Käufer konnten Schogetten, Tuc, Knoppers und Kerrygold-Käse gewinnen. Allerdings: Der Gesamtzuwachs an Käuferreichweite fällt mit 10,9 Prozentpunkten deutlich niedriger aus als im Vorjahr. Gleiches gilt für den Marktanteilsausbau: plus 10,4 Prozentpunkte gegenüber 11,8 im Vorjahr. "Es könnte ein Indikator dafür sein, dass es kleinere Marken sind, die den Druck erzeugen", so Kecskes.

Der Marktanteil der Herstellermarken insgesamt ist 2018 leicht gewachsen – um 0,5 Punkte gegenüber dem Vorjahr. Das ist laut GfK allerdings den Marken-Einlistungen im Discount, vornehmlich bei Aldi, zu verdanken. In allen anderen Vertriebsschienen legten die Handelsmarken zu.

Die Steckbriefe zu den 100 Top-Marken und interessante Händler-Interviews zu den Top-Marken-Kategorien lesen Sie in der LZ 26-19

