Die Young Business Factory (YBF) der LZ wird digital: Das Event für den Führungsnachwuchs aus Handel und Industrie findet am Dienstag, den 26. Mai erstmals virtuell statt. Die Teilnahme an der "YBF Now" ist kostenlos.

Digital-Event für Führungsnachwuchs LZ startet interaktiven Livestream „YBF Now“ : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.



Gemeinsam mit erfahrenen Persönlichkeiten der Branche möchte die „YBF Now“ aufgeschlossen in die Zukunft blicken. Worauf basieren nachhaltig erfolgreiche Geschäftsmodelle? Welche Rolle spielen die Menschen hinter den Marken? Und wie bringt man Leidenschaft ins System? Zu Gast bei der YBF-Now-Premiere ist Michael Durach. „Kooperation ist Zukunft“, ist der Chef von Develey überzeugt. Mit dieser Haltung hat er das mittelständische Senf-Unternehmen auch international voran gebracht. Die Teilnehmer bekommen bei YBF Now Einblicke ins Unternehmen und können aktiv eigene Fragen in die Diskussion einbringen. Der interaktive Livestream startet am 26. Mai um 11.15 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Jetzt anmelden: lebensmittelzeitung.net/ybfnow