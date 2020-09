E-Commerce Beyond Meat launcht eigenen Online-Shop

Beyond Meat launcht eigenen Online-Shop

Der Fleischersatzhersteller Beyond Meat eröffnet einen neuen Vertriebskanal. Ab sofort verkauft das Unternehmen seine Veggie-Burger an Verbraucher in den USA über einen eigenen Online-Shop. Dieser dient auch als Testfeld für neue Produkte.

Die Umsatzsteigerung bei Beyond Meat ist enorm: Im zweiten Quartal hat das Unternehmen im US-Markt den Betrag fast verdreifacht und damit erstmals